Alcaldía de Girardot inspeccionó Plan Venezuela Renace en Las Delicias

La estrategia combinó la rigurosidad técnica de los ingenieros con la contraloría comunitaria, permitiendo que los propios vecinos acompañen cada etapa de la rehabilitación

CIUDAD MCY.- Desde primeras horas de la mañana, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, junto al presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Aragua, Piero Mora, realizó una jornada intensiva de inspección y supervisión técnica en las infraestructuras que sufrieron daños tras el evento telúrico registrado el pasado 24 de junio en la parroquia Las Delicias.

La evaluación focalizó sus labores en dos de los puntos con mayor impacto arquitectónico y habitacional: la Urbanización Andrés Bello y la Torre Las Delicias.

En el recorrido, los equipos de trabajo corroboraron el ritmo de ejecución de las obras destinadas a la consolidación física de los inmuebles, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad telúrica exigidos para la tranquilidad de las familias que hacen vida en el sector.

De acuerdo a la información publicada por el burgomaestre a través de su red social Instagram, esta intervención integral se enmarca en el Plan «Venezuela Renace», articulado mediante el esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Gobernación del Estado Aragua liderada por Joana Sánchez, la alcaldía de Girardot y el Colegio de Ingenieros de la entidad.

«Avanzamos a paso firme junto a nuestras comunidades para devolver la estabilidad y el brillo a Las Delicias. El trabajo coordinado es la clave para superar cualquier adversidad», destacó el alcalde Rafael Morales a través de sus plataformas digitales, reafirmando el compromiso de entregar obras duraderas que fortalezcan la resiliencia urbana de la zona.

REINA BETANCOURT| CIIDAD MCY

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