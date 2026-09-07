Más de 70 adultos mayores participan en la muestra “Abuelos Felices Creando”

​Este taller promovió la muñequería tradicional, títeres reciclados y la unión familiar a través del programa Girardot Es Amor Mayor

CIUDAD MCY.-La Parroquia Andrés Eloy Blanco fue el escenario para la realización de la muestra artística y productiva «Abuelos Felices Creando», un espacio de integración intergeneracional que reunió a más de 70 abuelos y nietos de la localidad.

Durante la jornada los participantes exhibieron creaciones de muñecas de trapo y títeres elaborados con materiales reciclados, acompañados por presentaciones teatrales y musicales.

Esta iniciativa se desarrolló a través del programa social “Girardot es Amor Mayor” con el objetivo de garantizar espacios de recreación activa, aprendizaje y convivencia para las adultas y adultos mayores de la jurisdicción.

Al cierre del encuentro, se otorgaron certificados de participación para validar las destrezas adquiridas por los asistentes durante la capacitación técnica y artesanal.

Este despliegue formó parte de las acciones dirigidas a consolidar la atención social y el bienestar integral en la Comuna Agroindustrial, Turística, Ecológica y Productiva Brisas del Lago. Asimismo, esta política territorial busca articular proyectos recreativos y formativos que fortalezcan a la comunidad en las zonas vulnerables del municipio.

Cabe mencionar que la actividad respondió a las directrices de políticas públicas en materia de protección social impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un trabajo en conjunto con la gobernadora del estado Aragua, Johana Sánchez y el alcalde del municipio Girardot, alcalde Rafael Morales.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | ALCALDÍA DE GIRARDOT