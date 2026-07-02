Alcaldía de Lamas ejecutó diversos trabajos en materia de servicios públicos

CIUDAD MCY.- Luego de los movimientos telúricos que sacudieron al estado Aragua y seis entidades más del país el pasado 24 de junio, la Alcaldía del Municipio Lamas reactivó todas sus actividades en materia de servicios públicos con la finalidad de brindar atención a la población en diferentes áreas prioritarias.

Con planificación y despliegue continuo en la calle, los equipos se mantuvieron activos durante la jornada de este miércoles ejecutando labores esenciales en diferentes sectores de la localidad.

En una primera acción, se continuó trabajando en la reparación de la tubería de agua potable en la avenida 3 del sector Corocito, todo ello con el fin de regularizar este importante servicio en la zona.

De la misma forma, se ejecutaron acciones de limpieza y desmalezamiento en los jardines ubicados en la vía La Julia y en el sector Casa Grande.

A su vez, como parte de los trabajos que se vienen ejecutando en consonancia con el periodo de lluvias, se continuó con la limpieza del canal de descarga pluvial ubicado en la calle Hernández Nadal.

Finalmente, se llevó a cabo la reparación de la boca de visita ubicada en la avenida 1 de la Zona Industrial del municipio.

Cabe destacar que, todas estas acciones se llevan a cabo siguiendo orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Lamas, Tony García, con el fin de continuar mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la referida comunidad.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS