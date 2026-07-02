Aragua se unió en gran vigilia por las víctimas del terremoto

Con fe y solidaridad y plegarias, los aragüeños se unieron en una sola voz por todos los afectados por los sismos del pasado 24 de junio.

CIUDAD MCY.- En un emotivo acto de unión y espiritualidad, el estado Aragua se concentró en una gran vigilia para elevar sus oraciones por las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio, manifestando su apoyo absoluto a los damnificados y a los cuerpos de rescate.

La jornada estuvo marcada por una profunda fe colectiva, donde los asistentes dejaron de lado cualquier diferencia para consolidar un mensaje, una llama de esperanza en el corazón.

El Padre Jesús Díaz, uno de los principales promotores de esta gran concentración, destacó la importancia de acompañar a los afectados desde el amor y la fe. «Además del apoyo material con la recolección de alimentos y medicinas, también necesitan una palabra de esperanza» enfatizó Díaz, al tiempo que destacó la urgencia de brindar soporte espiritual y emocional a quienes hoy enfrentan el dolor de haber perdido a sus seres queridos y sus bienes materiales.

«Hoy nos unimos desde la fe y el amor, con un solo corazón y una sola alma, para acompañar a aquellos que hoy están sufriendo (…) Nuestro mensaje es de esperanza y unión, indistintamente de nuestra condición o diferencias religiosas» añadió el guía religioso.

Es importante acotar que, como consecuencia de los recientes eventos sísmicos, los venezolanos han demostrado una gran sensibilidad por causa de las lamentables pérdidas y el gran número de afectados.

Este evento se ha catalogado como una llama de esperanza, una llama que se encienden en los, puente que trasladará corazones para llevar una palabra de aliento a quienes nos necesitan.

ORACIÓN POR LOS MILAGROS

La comunidad también centró sus plegarias en las labores de búsqueda y salvamento que aún se ejecutan en las zonas afectadas. Darlenis Regio, invocó la protección para la nación y para el personal de emergencia. «Le pido a Dios que nos cubra con su manto de bendiciones y que no suceda más nada en Venezuela. Estamos orando con la firme esperanza de que cada persona que se encuentre bajo los escombros salga con vida». Quien también pidió por la protección de los rescatistas venezolanos y los perros de búsqueda, quienes arriesgan todo por encontrar vida.

Por su parte, Adriana González, habitante del municipio Mariño, sumó su voz para pedir por el descanso de los fallecidos y el consuelo de sus familiares, haciendo un llamado profundo a la reconciliación social. «Llevamos fe para que los que siguen atrapados resistan y vuelvan con sus familias», al tiempo que agregó un mensaje a la colectividad a ser más empáticos, dejar el odio a un lado, ser solidarios y ayudar siempre al prójimo.

Durante el encuentro, el ciudadano, Yeiser Ascanio, resaltó cómo esta tragedia ha unificado el sentimiento nacional a través del respeto y la oración compartida. Asimismo, recordó que la solidaridad colectiva se está materializando en acciones comunitarias concretas.

«Con lo sucedido el pasado 24 de junio, los venezolanos hemos unido nuestros sentimientos, encontrarnos en oración demuestra la unión, solidaridad y respeto que nos tenemos», finalizó

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CORTESÍA