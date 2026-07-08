Alcaldía de Mariño desplegó supervisión en II fase post evento sísmico

Más de 300 familias han llegado del estado La Guaira y cuentan con campamentos transitorios, además de atención social y sicológica

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, ofreció un balance detallado sobre las acciones de contingencia, evaluaciones de infraestructura y atención social ejecutadas en la jurisdicción tras el reciente doblete sísmico que afectó al estado Aragua.

Guzmán informó que, en perfecta articulación con la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, los equipos de Protección Civil, Bomberos, ingenieros y el gabinete de la gobernación y alcaldía se encuentran desplegados desde el primer día del evento atendiendo prioridades en todo el territorio mariñense, haciendo especial énfasis en las zonas vulnerables y así verificar algún tipo de afectación que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL

El alcalde de la jurisdicción informó que hasta la fecha se han inspeccionado un total de 72 estructuras residenciales; calificando el balance general de los edificios como «bastante favorable», detallando la situación actual de los inmuebles reportados en la categoría roja. “El sector Bosque Lindo, sufrió los mayores daños; los informes preliminares indican que sus edificios no podrán ser habitados. Los residentes reciben acompañamiento y se encuentran distribuidos entre viviendas de familiares y refugios habilitados”, explicó.

Por otro lado, el burgomaestre informó que en la categoría amarilla se contabilizaron dos edificios en este nivel, incluyendo el edificio Abitare 2003 y el conjunto Castel Grande 2. Al respecto, la autoridad indicó que estas estructuras, que fueron notoriamente afectadas, están totalmente evacuadas, a espera de la dotación de materiales para iniciar el proceso de restauración, y cuyas familias residentes se encuentran recibiendo atención psicosocial en un hotel del municipio.

Por su parte, en la categoría naranja se registran cinco edificaciones que se encuentran bajo constante monitoreo técnico. De la misma manera se reportaron viviendas en la costa, específicamente en la parroquia costera de Chuao, reportando el colapso de siete viviendas.

Por otro lado, el mandatario acotó que se encuentra desplegado un equipo de más de 18 ingenieros, entre personal de la alcaldía, voluntarios y ministeriales quienes se encargan de realizar los levantamientos técnicos en las comunidades.

El burgomaestre, Carlos Guzmán, detalló que, gracias al despliegue del Poder Popular y cuerpos de seguridad, las autoridades han detectado y atendido a más de 300 personas que han arribado a diversas comunidades de Santiago Mariño procedentes del estado La Guaira, brindando atención de primera mano en campamentos transitorios contando con colchones, kit de alimentos, kit de aseo personal, agua potable, comida cruda, comida hecha también, medicina general y psicólogos.

EDUCACIÓN Y CENTROS DE SALUD ESTABLES

En otro orden de ideas, el alcalde Carlos Guzmán mencionó que el municipio cuenta con 25 escuelas las cuales no sufrieron daños de gravedad. La autoridad local solo reportó afectaciones en el Liceo “Estado Miranda” (caída de una pared) y daños menores en el Centro de Educación Inicial (CEI) “Eladio López”, ubicado en la parroquia Pedro Arévalo Aponte. “El resto de los planteles se encuentra en condiciones seguras”, aseveró.

En materia de salud, se han inspeccionado 18 centros asistenciales, incluyendo el Ambulatorio de Turmero, el Policlínico de Turmero y diversos Centros de Diagnóstico Integral (CDI), arrojando un balance totalmente positivo y operativo.

SERVICIOS PÚBLICOS Y VIALIDAD

Desde el palacio de gobierno municipal se dio a conocer que el sismo generó averías puntuales en la red de servicios, las cuales ya están siendo atendidos, entre ellos, el Acueducto Regional del Centro, donde se registró una ruptura evidente de la tubería a la altura de la avenida Intercomunal en el tramo Remavenca y cuyas labores de corrección fueron canalizadas a través de Hidroven. De la misma forma, Guzmán reportó la afectación de 5 pozos sumergibles, instalaciones para las cuales ya se ha tomado la previsión y en pocos días estarán totalmente operativos para surtir de agua potable a las zonas afectadas.

Por último, aseguró que el puente que limita con Cagua, de manera articulada con el alcalde Wilson Coy, se ejecutó la evaluación de la estructura y cuyo resultado arrojó que no representa un riesgo para los conductores que circulan por la zona. “Hay que hacerle algunas reparaciones al puente, mínimas, para que siga estando allí y sea seguro”, puntualizó.

ELIMAR PÉREZ / FOTOS CORTESÍA