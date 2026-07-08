Personal educativo de San Mateo recibió inducción ante siniestros adversos

Unidades educativas iniciaron labores con colectivos pedagógicos y asambleas informativas dirigida a padres y representantes

CIUDAD MCY.- Tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, la Alcaldía del municipio Bolívar, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, inició una jornada especial de formación en autoprotección dirigida al personal educativo de la jurisdicción con miras de multiplicar la información para el año escolar 2026-2027.

Alfredo Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la entidad, informó que esta primera fase atiende a seis unidades educativas con el objetivo de preparar a los profesores para que actúen como multiplicadores de estos conocimientos de seguridad frente a situaciones adversas, trasladando el aprendizaje directamente a los estudiantes de primaria y bachillerato.

Rodríguez enfatizó que el plan de formación se mantendrá activo de forma progresiva hasta abarcar las 23 instituciones educativas del municipio.

Por su parte, Cristian Tablante, coordinadora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) del municipio Bolívar, detalló que este primer encuentro preventivo ante siniestros adversos convocó al personal administrativo, docente y obrero de las unidades educativas.

INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES CON NORMALIDAD

La coordinadora del CDCE de la localidad comentó que, el retorno a las actividades en los planteles educativos se ejecutó con éxito este lunes 6 de julio, pues, la incorporación fue plena y el personal de inmediato instaló colectivos pedagógicos y asambleas informativas con padres y representantes.

ELIMAR PÉREZ / FOTOS PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR