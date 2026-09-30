Alcaldía de Mariño ejecuta trabajos de canalización en el río Payita

El alcalde Carlos Guzmán supervisó la jornada técnica orientada a proteger a más de 50 comunidades

​CIUDAD MCY.- Como parte del Plan Lluvias 2026, la Alcaldía del municipio Santiago Mariño mantiene desplegadas labores continuas de limpieza y dragado en el cauce del río Turmero, con el propósito de prevenir afectaciones y garantizar la seguridad de más de 50 comunidades.

​Durante una inspección en la comunidad de San Carlos, el alcalde Carlos Guzmán señaló que los equipos de Serpumar realizan trabajos en el río Payita, afluente del río Turmero, con el propósito de reestructurar el meandro.

​“Estamos haciendo una conformación del meandro y del terreno para darle mayor fortaleza a la zona y brindar tranquilidad a las comunidades que rodean el río Payita”, explicó el vocero municipal.

​Guzmán detalló que el abordaje abarca puntos clave como diques y aliviaderos, donde suele concentrarse la mayor cantidad de sedimentos y desechos.

​Asimismo, los trabajos de mitigación en el municipio incluyen la limpieza de canales pluviales, el mantenimiento de vías y la corrección de colectores de aguas pluviales subterráneos.

​Estas acciones responden a las directrices emanadas por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, a través de la Mesa de Servicios Públicos, así como a los lineamientos nacionales de gestión de riesgos encabezados por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

​Finalmente, con este despliegue, las autoridades buscan resguardar a las familias de las zonas vulnerables durante la temporada de lluvias.

SAMUEL ZAVALA

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