Alcaldía de Lamas intensifica labores de limpieza en la jurisdicción 

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar entornos más limpios, seguros y agradables para todos los ciudadanos, la Alcaldía del municipio José Ángel Lamas llevó a cabo una intensa jornada de limpieza y mantenimiento preventivo en diversos espacios públicos de la localidad.

​Estas acciones de saneamiento ambiental forman parte de una política de Estado coordinada, que cuenta con el respaldo directo de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Tony García quienes han priorizado el embellecimiento urbano y el bienestar integral de todos los santacrucenses.

​Para materializar estas mejoras, las cuadrillas de limpieza de la jurisdicción se desplegaron activamente, ejecutando labores integrales que incluyeron desmalezamiento, poda y recolección de desechos sólidos.

​Los trabajos se concentraron en puntos de gran transitabilidad e importancia comunitaria, tales como la vía Santa Cruz – Turagua y los espacios pertenecientes a la Comuna «Sueños del Líder».

Asimismo, se realizó una intervención profunda en el CPT Los Mangos, garantizando áreas saneadas para la atención primaria de salud en dicha comuna.

​El despliegue municipal también abarcó la prevención y el cuidado de los espacios naturales y deportivos.

En este sentido, se ejecutaron labores de desmalezamiento en las riberas del Río Aragua para mitigar riesgos, y se llevó a cabo la recolección de desechos sólidos en las áreas internas del estadio José Inés Martínez, acondicionando estos espacios para el disfrute y esparcimiento de la población.

​Con estas acciones, el Gobierno municipal reitera su compromiso de seguir trabajando sin descanso en el fortalecimiento de los servicios públicos y la recuperación de espacios, construyendo un municipio Lamas más limpio y ordenado para todos.

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YORBER ALVARADO

FOTOS | CORTESIA | ALCALDÍA DE LAMAS