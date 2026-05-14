Alcaldía de Mariño refuerza mantenimiento preventivo ante intensas lluvias

El Plan Pre-Lluvias 2026 refuerza acciones preventivas en zonas vulnerables del municipio

CIUDAD MCY.- Como parte del Plan Pre-Lluvias 2026, la Alcaldía del municipio Santiago Mariño intensifica las labores de mantenimiento y saneamiento en los diferentes canales pluviales, ríos y sistemas de drenaje de la jurisdicción, con el propósito de reducir riesgos durante la temporada de precipitaciones.

Actualmente, las cuadrillas de Serpumar desplegadas por instrucciones de Jennifer Tovar, directora de Mantenimiento de Espacios de Dominio Público y Privado de la mencionada dependencia, han ejecutado trabajos de dragado y desazolve en diversos cauces del municipio, aumentando la capacidad de respuesta hidráulica ante posibles contingencias ocasionadas por las lluvias.

Recientemente, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, informó a través de sus redes sociales que los equipos municipales se mantienen desplegados en el dique Aragua, considerado un punto estratégico donde convergen los ríos de los municipios Mariño, Sucre y Lamas.

“Nos encontramos desplegados en el dique Aragua, punto estratégico donde convergen los ríos de los municipios Mariño, Sucre y Lamas. Estamos ejecutando trabajos intensos de desazolve y limpieza de cauces para garantizar el flujo correcto del agua ante las fuertes precipitaciones”, expresó el mandatario local.

Estas acciones se desarrollan siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Carlos Guzmán.

Tras las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada del miércoles 13 de mayo, el equipo de Serpumar se desplegó en distintos puntos críticos del municipio para atender emergencias y supervisar el correcto funcionamiento de los drenajes.

“Estamos atendiendo cada emergencia y supervisando los drenajes para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. ¡No descansamos hasta que todo esté bajo control!”, señalaron autoridades municipales.

El Plan Pre-Lluvias 2026 contempla acciones preventivas permanentes orientadas a mitigar riesgos en comunidades vulnerables. Desde enero de 2026, el municipio Santiago Mariño mantiene operativos constantes de limpieza, dragado de ríos, mantenimiento de drenajes y saneamiento de canales pluviales.

Como parte de estas jornadas, el alcalde Carlos Guzmán supervisa de manera rutinaria los trabajos de reforzamiento y limpieza de cauces, desagües y sistemas de drenaje, acompañado por el equipo técnico de Serpumar y especialistas en gestión de riesgos.

Durante una reciente inspección en sectores priorizados residenciales, comerciales y educativos, Guzmán destacó que el gobierno municipal desarrolla evaluaciones preventivas en áreas susceptibles a inundaciones.

“Estamos tomando todas las previsiones, estudiando primero, haciendo limpieza y estamos haciendo investigaciones con expertos, de ser necesario”, explicó el mandatario municipal.

Asimismo, indicó que las labores avanzan simultáneamente en otros sectores considerados críticos dentro del municipio.

“Vamos a tener un 2026 mejor protegido. No pararemos hasta cubrir todos los sectores vulnerables”, aseguró.

Las autoridades municipales también exhortaron a la ciudadanía a colaborar con las medidas preventivas desde sus hogares, manteniendo limpios techos, bajantes y sumideros, evitando arrojar basura en calles y cauces, revisando instalaciones eléctricas y definiendo rutas familiares de evacuación ante cualquier eventualidad.

Con estas acciones, la Alcaldía de Santiago Mariño reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención integral de riesgos, mediante labores inmediatas y soluciones estructurales destinadas a proteger a las comunidades durante la temporada de lluvias.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA