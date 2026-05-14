Jornada de captación quirúrgica se realizó en Tovar

Los especialistas evaluaron a los pacientes y captaron cirugías de alta, mediana y baja complejidad

CIUDAD MCY.- Como parte del fortalecimiento del sistema de salud y las políticas de atención social, se realizó en el municipio Tovar una jornada masiva de captación para cirugías de diversa complejidad.

La jornada orientada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y direccionada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, busca garantizar atención médica gratuita a la población aragüeña.

La actividad que se llevó acabo en los espacios de la Alcaldía de la jurisdicción permitió a los especialistas detectar casos de eventraciones, litiasis vesicular, varicocele e hidrocele, hernias inguinales y umbicales.

Asimismo detectaron patologías menores como lipomas, quistes sebáceos, lunares y verrugas.

ATENCIÓN FEMENINA

Como parte del plan de planificación familiar se realizó simultáneamente una jornada de esterilización dirigida a las féminas tovareñas.

Durante el procedimiento, los profesionales de la salud trabajaron con vocación brindando una atención garantizada.

Este procedimiento quirúrgico llamado ligadura de trompas previene de forma segura y permanente el embarazo.

Esta jornada no solo brindó soluciones directas y gratuitas, sino que devolvió la tranquilidad y mejoró significativamente la calidad de vida de las familias aragüeñas.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA