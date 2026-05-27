Alcaldía de Ocumare recogió 150 toneladas de desechos sólidos

CIUDAD MCY.- Personal de la alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro en un trabajo en conjunto con la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) lleva adelante la recolección de desechos sólidos en el municipio para un total de 150 toneladas en los últimos días.

“Se trata de una jornada especial intensa destinada a retirar desechos sólidos de las calles y zonas residenciales así como en los sectores turísticos. Además atendemos la zona de comercio y posadas donde se ha incrementado la cantidad de desechos, esto como una consecuencia natural de la mayor presencia de temporadistas cada fin de semana y de la actividad comercial”, manifestó el alcalde Wilmer Leal.

Entre los sectores atendidos está Cuyagua (casitas y playa) El Recreo, El Playón, la calle Carabobo, el sector La Vaquera, La Reserva, la calle de las posadas, así como El Playón, Cata (Cotoperi, Capilla, Callejón de la Capilla, La Coromoto, San Miguel) y zonas centrales donde cada uno de los últimos días se han recolectado alrededor de 40 toneladas.

Neomar Landaeta habitante de La Trilla destacó que la limpieza se ha desarrollado de manera ininterrumpida durante la última semana. “Es una gran noticia porque al retirar la basura se descontamina el ambiente y se minimiza el riesgo de enfermedades. Los camiones y el personal está trabajando de manera constante pero es necesario también que la gente consciencia y no deje sus desperdicios en lugares no aptos para ellos”, comentó.

La alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro anunció que el operativo intenso se mantendrá hasta tanto se retire la mayor cantidad de desechos sólidos para luego mantener las labores regulares del día a día.

PRENSA ALCALDÍA OCUMARE DE LA COSTA DE ORO

FOTOS: CORTESÍA