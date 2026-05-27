Fundaparques Ejecuta Plan de Mantenimiento Integral en el HCM

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del primer año de gestión de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez el equipo de la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), se desplegó a un operativo de mantenimiento integral en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM).

Durante el despliegue del dispositivo de las cuadrillas de Fundaparques, abarcaron una intervención profunda en la infraestructura, donde realizaron trabajos de desmalezamiento, pinturas en los pasillos principales, limpiezas generales, iluminación de aéreas como emergencia y unidad de terapia intensiva de pediatría.

El presidente de Fundaparques, Alfonso Guerrero, expresó, “Esta extraordinaria jornada responde a las orientaciones de la mandataria regional, Joana Sánchez, alineadas a la Cuarta Transformación (4T), para continuar unificando los esfuerzos de los movimientos sociales y los entes públicos para ofrecer soluciones inmediatas como en este centro de salud tan importa para el estado Aragua.

Por su parte la directora del Hospital Central de Maracay, Elba Pettit, agradeció el gran esfuerzo que viene realizando la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, asimismo al equipo de Fundaparques.

“Me encuentro muy contenta al tener en este espacio al presidente de Fundaparques a sus equipos de cuadrillas, el vicepresidente, junto a los directores de los parques, en nombre de todos los trabajadores del Hospital Central de Maracay y de todos los usuarios que acuden a este lugar como pacientes, hoy estamos alcanzando espacios dignos que están quedando aptos gracias a las jornadas de cada semanas llevadas a cabo por el equipo de gobierno de Aragua”, puntualizó.

PRENSA FUNDAPARQUES

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