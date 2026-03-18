Alcaldía de Tovar articula esfuerzos para garantizar abastecimiento mediante el Plan Bodega

La articulación de esta iniciativa permitirá impulsar la economía comunal, mejorar la distribución de bienes esenciales y generar nuevas oportunidades para el desarrollo productivo en el municipio

CIUDAD MCY.-A fin de consolidar el abastecimiento y dinamizar la economía local mediante el Plan Bodega, la alcaldía del municipio Tovar llevó a cabo una mesa de trabajo con personal institucional y comunitarios.

La actividad contó con la participación de la directora general de Circuitos Públicos, Comunales y Pymes, adscrita al Viceministerio de Políticas de Compras y Contenido Nacional del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Francys Roximar Guacarán Varela, alcalde Maximiliano Suárez así como los jefes de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH).

Durante el encuentro se abordaron lineamientos y estrategias para la implementación de este plan, orientado a fortalecer las redes de distribución comunitaria, garantizar el acceso oportuno a productos de primera necesidad y promover el desarrollo productivo desde las bases organizadas.

El Plan Bodega, impulsado por el Ministerio para el Comercio Nacional en articulación con el Banco Digital de los Trabajadores y Trabajadoras y la empresa Alimentos Los Llanos, contempla la integración de sectores públicos y comunitarios para consolidar un sistema de abastecimiento eficiente, cercano y sostenible en el tiempo.

Esta jornada de trabajo forma parte de las acciones que adelanta el Gobierno Bolivariano bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y que respalda la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, para impulsar políticas públicas enfocadas en el bienestar de la población, promoviendo la organización popular y el fortalecimiento de la economía local.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: ALCALDIA MUNICIPIO TOVAR