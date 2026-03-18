Hospital de Las Familias Aragüeñas garantiza respuestas quirúrgicas oportunas

Procedimientos ambulatorios y especializados forman parte de la programación del centro asistencial, donde médicos evalúan previamente cada caso para planificar las intervenciones de asistencia hospitalaria

CIUDAD MCY.- El Hospital de Las Familias Aragüeñas mantiene activos sus servicios quirúrgicos con una programación semanal de intervenciones en distintas especialidades, ofreciendo a la población aragüeña instalaciones equipadas y personal médico capacitado para atender procedimientos de baja y mediana complejidad de manera planificada.

La información fue dada a conocer por la directora del centro asistencial, Dra. Brizeidy Arocha, quien explicó que el hospital se encuentra desarrollando de manera permanente jornadas quirúrgicas organizadas por especialidad, como parte de la atención integral que se brinda a los pacientes que acuden previamente a consulta.

Durante un recorrido por el área quirúrgica, la especialista destacó que los procedimientos se programan tras la valoración médica correspondiente, lo que permite garantizar una atención segura y ordenada para cada caso.

“Nos encontramos activamente en los turnos quirúrgicos de cirugía general. Generalmente estas jornadas son planificadas, por lo que invitamos a la población a acudir a consulta de lunes a viernes, tanto en horario de la mañana como de la tarde, para la evaluación correspondiente”, señaló Arocha.

La directora detalló que, dentro de la especialidad de cirugía general, se realizan con frecuencia procedimientos ambulatorios y de baja complejidad, entre ellos corrección de hernias umbilicales e inguinales, hidroceles y varicoceles, intervenciones que permiten resolver afecciones comunes de forma oportuna y con tiempos de recuperación más cortos para los pacientes.

Asimismo, resaltó que el Hospital de Las Familias Aragüeñas dispone de un equipo multidisciplinario y de instalaciones acondicionadas para la atención quirúrgica, lo que permite ofrecer distintos servicios especializados en beneficio de la comunidad.

“Contamos con otras especialidades quirúrgicas como traumatología, cirugía pediátrica, cirugía maxilofacial y otorrinolaringología. Todas las intervenciones se realizan de manera planificada y previa consulta médica”, precisó.

En cuanto a la organización semanal de los quirófanos, Arocha explicó que cada especialidad cuenta con días específicos de atención: los lunes se desarrollan jornadas de traumatología; los martes de cirugía maxilofacial y otorrinolaringología; los miércoles de cirugía general; los jueves de cirugía pediátrica; y los viernes se realizan procedimientos de urología y cirugía de manos.

Finalmente, la Directora reiteró el llamado a la población a acudir a consulta para recibir evaluación médica y programar sus procedimientos quirúrgicos, destacando que el hospital se mantiene disponible para atender a las familias del estado.

“Estamos abiertos para toda la familia aragüeña que requiera resolver su problema quirúrgico de manera oportuna”, concluyó.

Con esta programación semanal, el centro de salud busca brindar respuesta oportuna a pacientes que requieren resolución quirúrgica, priorizando la evaluación médica previa y la planificación de cada intervención.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA | REFERENCIALES