San Mateo consolida ruta hacia un turismo de identidad local sostenible

El encuentro encabezado por la secretaría de la materia en la entidad reunió a 13 consejos comunales de la comuna Héroes de San Mateo, permitiendo el intercambio de saberes y la formación de sus participantes

CIUDAD MCY.- Con mirada local y organización colectiva, el municipio Bolívar proyecta su desarrollo turístico, apostando por sus propias fortalezas y avanzando en la consolidación de un modelo basado en la identidad local y la participación de sus comunidades.

En este contexto, el equipo de la dirección de Turismo Comunitario y la dirección de formación de la Secretaría de Turismo del estado Aragua acompañó en la sala de autogobierno de la comuna Héroes de San Mateo, integrada por 13 consejos comunales, una jornada articulada con la alcaldía de la jurisdicción.

Durante el encuentro, se generó un espacio de intercambio enfocado en las capacidades organizativas y de gestión de la instancia comunal, con énfasis en las iniciativas vinculadas a la historia y la religión.

La actividad permitió compartir herramientas formativas y avanzar en la identificación de oportunidades concretas para el desarrollo turístico desde el territorio.

De esta forma, la municipalidad profundiza en el reconocimiento de las potencialidades locales, destacando elementos productivos que forman parte de la identidad sanmateana, y que se perfilan como ejes estratégicos para la construcción de una oferta turística propia.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA