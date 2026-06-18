Alertan en El Salvador sobre posible intensificación de El Niño

CIUDAD MCY.- El fenómeno climatológico El Niño continúa hoy bajo vigilancia ante el posible incremento histórico de las temperaturas en el océano Pacífico, cuyo impacto afectaría tanto El Salvador como otras regiones del continente, afirmó una experta.

Recientes investigaciones sobre el comportamiento de El Niño reflejan que puede aparecer más frecuente de lo estimado anteriormente, aseguró la especialista en Meteorología Aeronáutica y Marítima, Sandra Yanira, en una Entrevista AM, reproducida por Diario El Salvador.

Yanira subrayó que años atrás se estimaba que el evento climático podía registrarse cada 15 años. Sin embargo, estudios actuales indican que puede desarrollarse incluso durante un mismo año o en períodos considerados neutrales.

Al referirse a las consecuencias para el país centroamericano, refirió que entre ellas figuran el incremento de la temperatura ambiente promedio; así como alteraciones en el comportamiento de las lluvias durante la época lluviosa con períodos irregulares de precipitaciones y cambios en los patrones climáticos habituales.

La tormenta tropical Cristina, que recientemente afectó al territorio nacional -con intensas lluvias- estaba asociada a las condiciones generadas por El Niño, ejemplificó.

Desde marzo se observó una variación en la temperatura superficial del océano Pacífico, cuyos valores normales oscilan entre los 26 y 28 grados Celsius, pero si aumenta a valores superiores, se considera una anomalía térmica que puede indicar la formación o fortalecimiento del fenómeno.

El Niño, añadió, también impacta en México, el sur de Estados Unidos y en las islas del Caribe, puede alterar los regímenes de lluvia, incrementar las temperaturas y favorecer la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.

Entre las repercusiones climáticas por el calentamiento del océano explicó que se afectan los ecosistemas marinos al modificar las condiciones de hábitat de diversas especies e impactar en la disponibilidad de nutrientes en las aguas.

Sobre una eventual formación de un Súper Niño, advirtió la experta que representaría un evento de carácter histórico debido al aumento más pronunciado de la temperatura en el océano Pacífico, con potenciales impactos a escala global.

Ante este escenario, destacó las medidas preventivas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la entrega de fertilizantes y semillas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el propósito de fortalecer la producción agrícola y reducir los riesgos para las cosechas frente a posibles alteraciones climáticas.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA