Colombia: Cierre temporal de fronteras tras segunda vuelta electoral

CIUDADMCY.- El Gobierno de Colombia anunció el cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales con Venezuela, con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país.

La medida entrará en vigor el viernes 20 de junio a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 7:00 a. m., según informó el Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira.

De acuerdo con el decreto oficial, durante ese período se suspenderá totalmente el tránsito de personas y vehículos por los puntos autorizados.

Solo se permitirán cruces en casos de fuerza mayor o emergencias médicas debidamente certificadas por las autoridades migratorias.

El objetivo de la restricción es garantizar el orden público y prevenir posibles alteraciones o delitos transfronterizos durante los comicios en los que los ciudadanos elegirán al próximo presidente de la nación.

Las autoridades colombianas desplegarán un operativo especial en los departamentos fronterizos de Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada, zonas con alta movilidad de población.

La segunda vuelta, pronta a celebrarse el próximo 21 de junio, se envuelve en un clima de participación ciudadana activa tanto dentro del país como en el exterior.

Ante esto, autoridades consulares exhortaron a los ciudadanos a tomar previsiones ante el cierre fronterizo y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA