Alertan sobre impacto de El Niño en Venezuela

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido una actualización de su estatus de alerta del sistema ENOS, confirmando el fortalecimiento de las condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial.

De acuerdo con el boletín oficial publicado en sus redes sociales, durante el mes de julio de 2026 se registraron anomalías en la temperatura superficial del mar superiores a los 2,5°C, y se proyecta que estas condiciones se intensifiquen durante el trimestre agosto-octubre de 2026.

Esta evolución se enmarca en un contexto de alerta climática global, respaldado por los pronósticos de los principales centros internacionales de monitoreo advierte sobre impacto de El Niño en Venezuela.

INAMEH SE SUMA A VIGILANCIA INTERNACIONAL

De acuerdo con el Inameh, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha señalado que el sistema acoplado océano-atmósfera ya refleja el inicio de las condiciones propias de El Niño.

En la misma línea, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) proyecta para el trimestre agosto-octubre de 2026 condiciones cálidas con una probabilidad del 100%, anticipando su permanencia hasta inicios de 2027.

Los modelos climáticos analizados por el Ciifen indican, con una probabilidad del 81%, que el fenómeno alcanzará un pico de intensidad «muy fuerte» para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha instado a los gobiernos y a los sectores sensibles al clima a prepararse para un episodio potencialmente fuerte de El Niño.

La OMM advierte que este fenómeno suele conllevar un incremento de las temperaturas mundiales y propicia pautas meteorológicas y de precipitación más extremas, por lo que considera fundamental tomar decisiones, planificar medidas y prepararse para el futuro con conocimiento de causa.

En su boletín sobre el clima estacional, la OMM prevé temperaturas superiores a la media prácticamente en todo el mundo para los meses de junio a agosto, y subraya que cada evento de El Niño es único en términos de su evolución, patrón espacial e impactos.

IMPACTOS PREVISTOS PARA VENEZUELA SEGÚN INAMEH

Para Venezuela, la influencia de El Niño se asocia históricamente con una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas, lo que podría incidir en diversos sectores como el agrícola, el hídrico y el de la salud.

La comunidad internacional, a través de la OMM, también ha señalado que regiones del norte de Sudamérica y el Caribe suelen experimentar condiciones más secas durante estos eventos .

El Inameh ha informado que se encuentra en constante monitoreo de la evolución de estas condiciones y su influencia sobre el país, a la vez que reafirma su compromiso con la seguridad de la nación a través de la prevención, manteniendo un monitoreo continuo y en tiempo real para anticipar fenómenos y proteger a la población.

De igual manera, recomienda a las autoridades y a la ciudadanía en general mantenerse atentos a los boletines oficiales y a los pronósticos estacionales para adoptar las medidas de mitigación y preparación pertinentes.

FUENTE: T|LA IGUANA TV

FOTO: CORTESÍA