Jornada de Registro Único de Vivienda en Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón inició este martes

CIUDAD MCY.- Para efectuar el registro, el Ministerio de Hábitat y Vivienda indicó que los jefes de hogar deben presentar su cédula de identidad en físico, o indicar su número, datos del núcleo familiar y la dirección del inmueble afectado

Este martes arranca el despliegue del Registro Único de Vivienda en los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón, según dio a conocer recientemente el Ministerio de Hábitat y Vivienda con el propósito de brindar atención a las familias damnificadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

A través de una publicación compartida en redes sociales, el organismo señaló que la jornada se enmarca en el Plan Venezuela Renace, creado con el objetivo de brindar apoyo a las comunidades vulneradas en diferentes puntos de atención.

La jornada comenzará en el estado Aragua y se extenderá hacia las demás regiones del país de la siguiente forma:

Aragua : se llevará a cabo en las Residencias Abitare 2002 del municipio Girardot y en las Residencias Bosque Lindo del municipio Santiago Mariño

: se llevará a cabo en las Residencias Abitare 2002 del municipio Girardot y en las Residencias Bosque Lindo del municipio Santiago Mariño Carabobo : se efectuará el cinco de agosto en la C.E.I. Simón Bolívar y U.E. Jesús Manuel Subero en el municipio Morón y en la U.E. General Francisco de Miranda y C.E.I. Simón Rodríguez del municipio Puerto Cabello.

: se efectuará el cinco de agosto en la C.E.I. Simón Bolívar y U.E. Jesús Manuel Subero en el municipio Morón y en la U.E. General Francisco de Miranda y C.E.I. Simón Rodríguez del municipio Puerto Cabello. Yaracuy : se realizará el siete de agosto en el municipio Veroes, específicamente en la Escuela Técnica Maestro Cimarrón Juan Avendaño Talavera.

: se realizará el siete de agosto en el municipio Veroes, específicamente en la Escuela Técnica Maestro Cimarrón Juan Avendaño Talavera. Falcón: se llevará a cabo el diez de agosto en el Colegio José Ramón Yépez, ubicado en el municipio Silva.

El ministerio recordó que las jornadas están dirigidas exclusivamente a «hogares catalogados con etiqueta roja o en pérdida total».

¿CÓMO ES EL REGISTRO?

La cartera de hábitat y vivienda informó que los ciudadanos jefes o jefas de su hogar deben presentar en físico su cédula de identidad o indicar el número de la misma, así como disponer de los datos de su núcleo familiar.

Seguidamente, el Registro Único de Vivienda se efectúa mediante una plataforma tecnológica del Ministerio de Hábitat y Vivienda, integrada con las bases de datos del Sistema Patria, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Finalmente, el jefe de su hogar debe presentar la dirección del inmueble afectado. En caso de no contar con documento de identidad, el sistema permitirá validar su identidad mediante huella dactilar.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA