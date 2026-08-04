Jornada de Registro Único de Vivienda en Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón inició este martes

CIUDAD MCY.- Para efectuar el registro, el Ministerio de Hábitat y Vivienda indicó que los jefes de hogar deben presentar su cédula de identidad en físico, o indicar su número, datos del núcleo familiar y la dirección del inmueble afectado
Este martes arranca el despliegue del Registro Único de Vivienda en los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón, según dio a conocer recientemente el Ministerio de Hábitat y Vivienda con el propósito de brindar atención a las familias damnificadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.
A través de una publicación compartida en redes sociales, el organismo señaló que la jornada se enmarca en el Plan Venezuela Renace, creado con el objetivo de brindar apoyo a las comunidades vulneradas en diferentes puntos de atención.
- Aragua: se llevará a cabo en las Residencias Abitare 2002 del municipio Girardot y en las Residencias Bosque Lindo del municipio Santiago Mariño
- Carabobo: se efectuará el cinco de agosto en la C.E.I. Simón Bolívar y U.E. Jesús Manuel Subero en el municipio Morón y en la U.E. General Francisco de Miranda y C.E.I. Simón Rodríguez del municipio Puerto Cabello.
- Yaracuy: se realizará el siete de agosto en el municipio Veroes, específicamente en la Escuela Técnica Maestro Cimarrón Juan Avendaño Talavera.
- Falcón: se llevará a cabo el diez de agosto en el Colegio José Ramón Yépez, ubicado en el municipio Silva.