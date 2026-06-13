American Airlines reactiva vuelos diarios entre Miami y Maracaibo

CIUDAD MCY.- Con el propósito de establecer relaciones comerciales, la aerolínea American Airlines ejecutará vuelos diarios sin escala que conectarán a la ciudad de Miami con Maracaibo, desde el 14 de julio. Con estos nuevos vuelos se busca el continuo fomento de los lazos binacionales.

Los vuelos que conectarán a ambos países se llevarán a cabo en aeronaves Embraer 175, las cuales ofrecen cabinas premium y wifi de alta velocidad gratuito.

“Celebramos la reanudación del servicio de American Airlines a Maracaibo, Venezuela, y Cap-Haïtien, Haití, lo que ayudará a reconectar a las familias, apoyará las oportunidades económicas y profundizará los lazos de larga data entre el sur de Florida y estas vibrantes comunidades”, expresó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Danielle Levine.

Por su parte, el director comercial de American Airlines, Nat Pieper, habló del compromiso que posee la línea aérea: “Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de los viajeros ofreciendo la mayor cantidad de vuelos a la mayor cantidad de destinos en la región, en comparación con cualquier otra aerolínea estadounidense”.

FUENTE: VTV

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