Caso Adorni empaña más la imagen del gobierno argentino

CIUDAD MCY.-El escándalo de corrupción por enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y mentir al Congreso del jefe del Gabinete argentino, Manuel Adorni, ennegrece aún más hoy la ya muy dañada imagen del gobierno de Javier Milei.

El atribulado funcionario esperó hasta el inicio del Mundial de Fútbol para presentarse ante la autoridad fiscal y presentar su declaración jurada —lo cual hizo de manera incompleta— con la intención de quitarse de encima el foco de la atención pública, pero resultó en vano. Una posterior comparecencia en un espacio nocturno del canal LN+, lo complicó aún más.

Adorni aseguró haber encontrado cientos de miles de dólares en un departamento familiar de La Plata ocultos en un pendrive por transacciones en Bitcoin sobre el que dijo que no se acordaba; y, por demás, sobre esa vivienda pesaba una hipoteca por 22 mil dólares que en cambio no podía pagar antes de asumir en el gobierno.

El jefe de Gabinete admitió ahora que ocultó activos equivalentes a medio millón de dólares que no figuraban en sus declaraciones juradas e indicó que el monto corresponde a un capital de 200 mil dólares invertido en Bitcoin de 2014 a 2018, lo cual le generó una ganancia de 300 mil dólares que ahorró «en negro».

Por sus dichos y gastos desde que está en el gobierno en los dos últimos años y medio —calculan los medios— Adorni amasó un patrimonio de 944,5 millones de pesos (674.643 dólares), un 42 por ciento más que al inicio del año y una inversión en criptomonedas que, según dijo, él poseía antes de ingresar a la función pública.

FUENTE: PL

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