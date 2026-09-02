American Airlines reactivará vuelos entre Miami y Caracas este 3 de septiembre

CIUDAD MCY.- La aerolínea estadounidense American Airlines reactiva este jueves 3 de septiembre sus vuelos directos entre Miami y Caracas, con dos frecuencias diarias y una oferta de 3.472 asientos semanales, luego de la interrupción registrada tras el doble terremoto del pasado 24 de junio en el país.

Uno de los vuelos diarios será operado por Envoy Air en aeronaves Embraer E175, mientras que el segundo estará a cargo de la línea principal de la compañía en un Boeing 737-8. El incremento de la oferta permitirá fortalecer la presencia de la aerolínea en la conexión entre Caracas y Miami.

En esta ruta también opera Laser Airlines, en alianza con Global X, con vuelos directos entre Caracas y Miami, ampliando las opciones de conexión aérea entre Venezuela y Estados Unidos.

La reactivación de la ruta se produce luego de que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía retomara sus operaciones este martes 1 de septiembre, con la habilitación de módulos transitorios para atender a los pasajeros. Las instalaciones cuentan con capacidad para recibir a 2.168 personas en sus diferentes áreas.

FUENTE: AVN

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