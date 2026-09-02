Calendario escolar incorporará simulacros ante emergencias sísmicas

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, informó este miércoles que el calendario escolar 2026-2027 incorporará, como novedad, fechas específicas para la realización obligatoria de simulacros ante emergencias sísmicas en cada lapso académico.

De acuerdo con información de la Vicepresidencia Social, durante una entrevista radial, Rodríguez explicó que la medida forma parte de la estrategia de preparación de las comunidades educativas, de cara al inicio del año escolar previsto para el 14 de septiembre.

En cuanto a la infraestructura, el ministro recordó que 900 de los aproximadamente 27.000 planteles del país presentan daños leves por el doblete sísmico del 24 de junio y están en reparación, mientras que 87 registraron afectaciones severas y serán sometidos a rehabilitaciones profundas.

Asimismo, indicó que otros 11 planteles colapsaron completamente; razón por la cual los estudiantes de instituciones inhabilitadas serán reubicados en planteles cercanos.

Finalmente, precisó que las 67 escuelas utilizadas como refugios temporales serán desalojadas progresivamente antes del reinicio de clases. Al tiempo, reafirmó que el personal docente, por su parte, se reincorporará el 9 de septiembre para recibir formación pedagógica, psicológica y logística.

FUENTE: AVN

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