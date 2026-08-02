Amplían por 15 días el registro en el Sistema Nacional de Ingresos Universitarios

La ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, anunció una prórroga de dos semanas, que busca garantizar que todos los bachilleres tengan un cupo universitario debido a fallas técnicas o demoras en la certificación de documentos

CIUDAD MCY.- La ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, anunció una prórroga de 15 días en el proceso de registro del Sistema Nacional de Ingresos (SNI), una medida extraordinaria dirigida a todos los bachilleres del país que aspiran a cursar estudios superiores en las distintas casas de estudio.

La funcionaria explicó que esta extensión temporal responde a la necesidad de solventar obstáculos operativos que han afectado a algunos postulantes en los últimos días.

«Prorrogamos durante 15 días el sistema de manera que todos aquellos estudiantes aspirantes al ingreso a las universidades lo puedan hacer sin ningún tipo de afectación», expresó Sanjuán.

Por su parte, las autoridades universitarias garantizaron que tanto el cronograma como las actividades académicas se mantendrán en marcha de forma habitual y sin alteraciones.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

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