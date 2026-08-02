Emiten alerta sanitaria por lote falsificado del fármaco Cander de 16 mg

La medida fue tomada al identificar que las muestras correspondientes al número de lote 000768 no forman parte de los registros oficiales de elaboración del laboratorio propietario

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR) emitió una alerta sanitaria dirigida a profesionales de la salud, establecimientos farmacéuticos y a la población general tras la detección de unidades falsificadas del producto Cander de 16 miligramos en tabletas (Candesartán Cilexetilo), con Registro Sanitario E.F. 37.347/21.

Ante este hallazgo, el Instituto Nacional de Higiene instó a la ciudadanía a abstenerse de comprar o consumir unidades pertenecientes al lote señalado.

Al respecto, recomendó a las personas que hayan ingerido el fármaco y presenten reacciones adversas consultar de manera inmediata a un médico. Asimismo, el ente regulador exhortó a los usuarios a adquirir los productos farmacéuticos exclusivamente en farmacias autorizadas para garantizar la seguridad en el consumo de medicamentos.

La medida fue tomada al identificar que las muestras correspondientes al número de lote 000768 no forman parte de los registros oficiales de elaboración del laboratorio propietario.

La investigación y consulta realizadas a la empresa Laboratorios Valmor, C.A., propietaria del fármaco original, confirman que el lote número 000768 no consta en sus registros de fabricación ni distribución, concluyendo que la muestra detectada fue elaborada sin la autorización de la firma. Los análisis técnicos determinaron la ausencia del principio activo en las tabletas, calificando el producto como no conforme para su uso y consumo.

Adicionalmente, el organismo identificó discrepancias en los empaques primario y secundario, en el sistema de codificación de lote, así como en las fechas de elaboración y vencimiento impresas en el empaque.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA