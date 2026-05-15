AN acompaña a parlamentos regionales y municipales en defensa del Esequibo

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN) acompañó este jueves a los parlamentos regionales y municipales del país en el debate por la defensa territorial de la Guayana Esequiba.

En Caracas, los diputados de Distrito Capital y del estado Guayana Esequiba participaron en la sesión ordinaria del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas, divulgó nota de la AN en su sitio web.

La delegación del Parlamento Nacional estuvo encabezada por el primer vicepresidente del Legislativo, diputado Pedro Infante, quien informó que el debate se realizó, paralelamente, en todos los consejos legislativos del país y en 300 concejos municipales.

Infante dijo que, a pesar de las diferencias políticas, hay un acuerdo en el país sobre la protección del territorio y sobre los argumentos que presentó la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Asimismo, señaló que el país debe continuar la discusión con una unidad sustentada en los principios constitucionales y en la visión histórica del pueblo venezolano.

Durante la sesión, los concejales aprobaron por unanimidad el Acuerdo de Respeto Institucional a la AN y al Ejecutivo Nacional en la Defensa Integral del Territorio de la Guayana Esequiba, presentado por el concejal Alexander Berroterán.

COMPROMISO CAPITALINO

En el encuentro también intervinieron los diputados Jorge Fuguett, Jimmy Gudiño, Griselda Oliveros y Reny Parota.

Los parlamentarios coincidieron en que el Acuerdo de Ginebra es el único mecanismo válido para resolver la disputa y rechazaron cualquier intento de imponer soluciones unilaterales desde Guyana o desde actores externos.

A su vez, destacaron la aprobación, en 2024, de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba como parte de la política nacional destinada a atender a la población y reafirmar la presencia institucional en el territorio.

En la sesión también estuvieron presentes los diputados Pompeyo Torrealba, Yajaira Meléndez, Alexander Aranguren, César Herrera, África Vargas y Dayelin Rivero. Igualmente, asistieron Raquel Gómez, Janitza Rondón, Oliver Guzmán, Milagros Marcano, Noris Herrera y Carmen Zerpa.

Para concluir, la presidenta del Concejo, Yazmín Campos, se comprometió a acompañar un despliegue por la ciudad capital para informar a sus habitantes sobre los acuerdos alcanzados entre el Parlamento y el gobierno local.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA