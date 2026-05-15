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Reactivarán programa Educamovilidad para reducir índices de siniestralidad

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PorRafael Velásquez

May 15, 2026

CIUDAD MCY.- Autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y representantes de la Universidad Nacional Experimental del Transporte (UNETRANS) sostuvieron un encuentro estratégico para definir la reactivación del Programa Educamovilidad, dirigido a motorizados y transportistas en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar la formación preventiva sobre las normas de circulación y seguridad vial, y cuenta con el respaldo técnico necesario para fomentar un sistema de movilidad más responsable y eficiente para todos los ciudadanos.

Con el respaldo técnico de la UNETRANS, el programa buscará educar a los transportistas en aras de reducir los índices de siniestralidad y optimizar la convivencia ciudadana en las vías.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida y el ordenamiento del tránsito. Esta articulación institucional no solo busca profesionalizar a los sectores estratégicos del transporte y garantizar que cada ciudadano pueda desplazarse por el territorio bajo un sistema de movilidad más seguro, humano y eficiente.

 

FUENTE: VTV

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