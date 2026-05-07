AN publica lista de preseleccionados para Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN) publicó el listado de los ciudadanos preseleccionados para conformar el Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales. De esta manera, la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales cumple con las normativas vigentes en cuanto a la primera fase para la designación de los magistrados que ocuparán los cargos vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El listado fue publicado en medios nacionales, así como en la página web y cuentas en redes sociales de la AN. Da cuenta de 65 ciudadanos preseleccionados en total, 30 postulados por diferentes sectores de la sociedad civil y 35 que lo hicieron por iniciativa propia.

Este proceso inició en la Plenaria del Parlamento del pasado 21 de abril, cuando el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Nacional), anunció la existencia de vacantes en el máximo tribunal de la República. Inmediatamente, ordenó la activación de la Comisión Preliminar del Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales, que preside el diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/Nacional).

Los diez ciudadanos que la Plenaria escoja tendrán la responsabilidad, junto con 11 diputados, de conformar el Comité de Postulaciones Judiciales, que será la instancia encargada de preseleccionar candidatos a magistrados del TSJ y otros altos cargos judiciales.

FUENTE: VTV

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