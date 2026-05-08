Demanda eléctrica en Venezuela llega a niveles máximos en nueve años

CIUDAD MCY.-La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios informó que este 7 de mayo de 2026 el país alcanzó un hito en la demanda eléctrica al registrar la cifra récord de 15 mil 579 MW, lo que representa la más alta en los últimos nueve años, casi una década.

En un comunicado oficial de la institución se compartieron detalles de esta situación que se atribuye a las altas temperaturas que continúan en el territorio nacional y el crecimiento económico que mantiene su impulso en la nación.

Informó que se realizan maniobras de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para garantizar el equilibrio del servicio y continuar el proceso de recuperación afectado por las medidas coercitivas unilaterales.

A continuación, el texto íntegro del documento