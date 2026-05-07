Venezuela culmina extracción de material nuclear del IVIC con respaldo del OIEA

CIUDAD MCY.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, mediante un comunicado oficial, informó sobre la extracción y el traslado de fuentes y materiales en desuso del Reactor Experimental RV-1, ubicado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), los cuales completaron su vida útil en la década de 1990.

El documento, difundido por el canciller de la Nación, Yván Gil, explica que la medida surgió tras el ataque militar perpetrado el 3 de enero de este año en el IVIC, a escasos metros del reactor, hecho que incrementó «el nivel de riesgo». El ataque confirmó la urgencia de ejecutar una operación que Venezuela solicitó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde su clausura definitiva en 1991.

De igual forma resalta que «todas las actividades se desarrollaron conforme a los más altos estándares internacionales de seguridad física, protección radiológica, transporte y control de material nuclear, desempeño reconocido expresamente por los equipos técnicos participantes».

Venezuela reafirma así su compromiso histórico con la ciencia para la paz, la protección de la población, la cooperación internacional responsable y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de diversos convenios suscritos, entre los que destacan el Tratado de Tlatelolco y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.

A continuación, comunicado integro: