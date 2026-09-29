AN recibe propuesta para reformar Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez , solicitó este 28 de septiembre de 2026 a la Asamblea Nacional (AN) la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

La petición fue dirigida formalmente en Caracas al presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez Gómez, sobre la ley que se encuentra en la Gaceta Oficial Nro. 41.276 desde el 10 de noviembre de 2017.

La propuesta de modificación legal busca avanzar en la «despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación».

Asimismo, el planteamiento aspira a favorecer el reencuentro y la convivencia democrática entre todos los ciudadanos del país.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo nacional resalta que esta reforma provocará un impacto positivo en la reconstrucción de la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas. De igual forma, la revisión del texto legal prevé dinamizar la vida democrática dentro del territorio nacional mediante los ajustes planteados.

Ante el alcance del proyecto, la presidenta Rodríguez solicitó los buenos oficios de la directiva parlamentaria para debatir esta medida de manera prioritaria. Por ello, se requirió que la junta directiva considere y tramite la iniciativa de ley con carácter de urgencia dentro del debate legislativo.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL