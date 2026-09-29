Presidenta Delcy Rodríguez lamentó fallecimiento del perro rescatista Quino

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, expresó este lunes su pesar por el fallecimiento de Quino, un perro rescatista de raza labrador perteneciente a una brigada de España que participó en las operaciones de búsqueda y salvamento desplegadas en Venezuela luego del doble sismo registrado recientemente.

Durante una actividad realizada en el urbanismo Ciudad Tiuna, sector Simón Bolívar de la parroquia El Valle, en Caracas, donde fueron entregados 16 apartamentos, la mandataria destacó la labor desarrollada por el canino en las zonas afectadas por la emergencia.

Rodríguez señaló que Quino contribuyó a la localización de personas atrapadas bajo los escombros, desempeñando un papel importante en las labores de rescate durante las horas más críticas posteriores a los movimientos telúricos.

Asimismo, indicó que tras culminar su jornada de trabajo en territorio venezolano, el animal presentó un cuadro de agotamiento. Agregó que fue atendido por especialistas veterinarios, quienes realizaron esfuerzos para salvarle la vida, aunque finalmente falleció.

La jefa de Estado también extendió su agradecimiento a los equipos de rescate internacionales que participaron en la atención de la emergencia, en especial a la brigada española a la que pertenecía Quino.

“Nuestro corazón está con Quino. Nuestro agradecimiento a los rescatistas de España y de todos los países que se movilizaron en las horas más duras a Venezuela a extender su mano solidaria a nuestro pueblo”, expresó Rodríguez.

FUENTE: MEDIO NACIONALES

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL