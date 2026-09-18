AN y la Unión Interparlamentaria sostienen reunión para fortalecer lazos de cooperación

CIUDAD MCY.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que sostuvo una importante videoconferencia con representantes de la Unión Interparlamentaria (UIP) para abordar diversos temas de interés legislativo y fortalecer los lazos de cooperación.

Rodríguez destacó en su mensaje en redes sociales el reconocimiento a la legitimidad del parlamento venezolano para el período 2026-2031. Asimismo, se conversó sobre el reimpulso necesario de la diplomacia parlamentaria para consolidar la cooperación internacional y el entendimiento mutuo.

Finalmente, se evaluó la reincorporación activa del parlamento nacional a este importante organismo internacional para fortalecer la comunicación y cooperación con las delegaciones de los países miembros de la organización multilateral.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL