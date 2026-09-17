Comunas organizadas afinan proyectos rumbo a la Segunda Consulta Popular Nacional del 18-Oct

CIUDAD MCY.- El Poder Popular organizado avanza en la preparación de la segunda Consulta Popular Nacional 2026 prevista para el 18 de octubre, con jornadas de organización y participación en las comunas de todo el país, donde los habitantes han definido los proyectos que consideran prioritarios para sus territorios.

Para acompañar este proceso, la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Popular (Fundacomunal) mantiene un despliegue orgánico y técnico en todo el territorio nacional, orientado a fortalecer las distintas etapas de preparación y garantizar la articulación necesaria con las instituciones responsables de los aspectos operativos de la jornada.

La ruta de organización comienza desde las propias comunidades, donde las Asambleas de Ciudadanos en cada Consejo Comunal permiten conformar las Comisiones Electorales de cada comuna y avanzar en la definición de las propuestas que responden a las necesidades identificadas por quienes habitan cada territorio.

A partir de este ejercicio, las propuestas son llevadas a las asambleas por comuna, espacios en los que las comunidades organizadas realizan un nuevo proceso de discusión y priorización hasta definir los siete proyectos que serán vinculados con las Siete Transformaciones (7T) del Plan de la Patria. Actualmente, este proceso se encuentra en la etapa de verificación técnica de más de 37 mil proyectos postulados en el ámbito nacional, como parte de las labores previas a la consulta.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL