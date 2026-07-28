Aniversario 72° de Hugo Chávez: Trascendencia política y vigencia social

***El legado del Comandante Eterno permanece intacto y late con fuerza en cada pensamiento rebelde y revolucionario ante las imposiciones imperiales en el mundo entero

CIUDAD MCY.- El 28 de julio marca la conmemoración del natalicio de Hugo Rafael Chávez Frías, figura más determinante y debatida en la historia contemporánea de Venezuela y América Latina. Nacido en 1954 en Sabaneta, un humilde pueblo del estado Barinas, transcurrió su infancia en el seno de una familia de educadores de campo. Su niñez, moldeada entre la sencillez rural y el contacto directo con las comunidades populares, representó una etapa fundamental que definió su profunda sensibilidad social ante las desigualdades existentes en el país.

La trayectoria política de Chávez marcó un punto de inflexión gracias a su profunda visión humanista y su inclaudicable vocación antiimperialista. El Comandante entendió que la verdadera democracia solo florece sobre la base de la justicia social, la erradicación de la pobreza y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Desde esa convicción profundamente cristiana y bolivariana, enfrentó las pretensiones hegemónicas del imperio norteamericano con valentía y claridad ideológica, defendiendo la soberanía nacional como un valor innegociable que costó siglos de lucha alcanzar.

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, SU SUEÑO

El proyecto político liderado por Chávez trascendió las fronteras venezolanas para abrazar el sueño eterno del Libertador Simón Bolívar sobre la unión de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas.

Su diplomacia de paz y hermandad impulsó mecanismos inéditos de cooperación regional como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños o la Unión de Naciones del Sur.

Esos espacios demostraron que los países del sur podían articularse sin tutelajes externos, priorizando la complementariedad, la solidaridad y el respeto mutuo por encima de la lógica mercantilista del libre mercado.

SE HACE NECESARIO

Su figura gigante continúa viva en el corazón del pueblo, que rememora su nacimiento como el inicio de una era de dignidad, resistencia y esperanza para los sectores históricamente excluidos.

Su ejemplo luminoso vive hoy en las acciones cotidianas de cada revolucionario que lucha por la justicia social, la soberanía y la construcción de un mundo mejor. Chávez no es del pasado, hoy está más vigente que nunca y se eleva como ser luminoso de los pueblos que luchan y vencen.

Impacto social

-Salud: Misión Barrio Adentro llevó atención médica primaria y gratuita directamente a las comunidades desatendidas

-Educación: Misiones Robinson (alfabetización), Ribas (secundaria) y Sucre (universitaria) masificaron el acceso educativo

-Protección Integral: Programas de vivienda y alimentación orientados a familias vulnerables

Integración y geopolítica regional

-ALBA-TCP: Alianza basada en la solidaridad y la complementariedad entre los pueblos

-NASUR y CELAC: Bloques multinacionales para fortalecer la soberanía del bloque latinoamericano

-Multipolaridad: Reconfiguración exterior frente al modelo de desarrollo neoliberal

RAFAEL VELÁSQUEZ / FOTOS REFERENCIALES