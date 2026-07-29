Hantavirus: Enfermedad totalmente controlada en Venezuela

***La presencia de este virus en otras naciones ha desatado una ola de rumores en el estado Aragua y en otros estados del país, no obstante, no existen registros confirmados por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, sobre la propagación de esta enfermedad en el país y solo han sido reportados 3 fallecidos por esta causa en el estado Anzoátegui

CIUDAD MCY.- A pesar de los fuertes rumores que se han difundido a través de las redes sociales sobre posibles casos de hantavirus en diversos estados del país, las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud destacaron que no hay riesgos de la propagación de la enfermedad en toda la nación, y solo confirmaron 3 fallecidos por esta causa en el estado Anzoátegui.

El hantavirus, enfermedad altamente difundida a través de las redes sociales por personas que pretenden crear alarma en la población, es una patología que es transmitida por roedores en zonas rurales y/o agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados y cuya transmisión de persona a persona en nuestro país está totalmente descartada.

Al respecto, Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, hizo énfasis en que el único organismo autorizado para difundir información oficial sobre este tema es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, al tiempo que aclaró, que dicha cartera, a través de la Unidad de Fauna Nociva, se encuentra realizando las evaluaciones correspondientes con la captura de roedores para determinar o no la presencia del virus en todas las entidades del país.

“Es importante destacar que, actualmente en Venezuela no hay ninguna alerta epidemiológica al respecto. No se debe crear una zozobra innecesaria”, puntualizó el galeno.

De igual forma, Rubio apuntó que el Instituto de Higiene de Caracas “Rafael Rangel” es el ente encargado de hacer los diagnósticos de este tipo de enfermedad, ya que tienen los equipos y cuentan con el aval del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

¿CÓMO PREVENIR?

Como bien es sabido, los roedores son animales que se proliferan con mucha facilidad, por lo que hay que mantener en las casas, los ambientes laborales, en los ambientes agrícolas, y hasta en espacios silvestres, la salubridad para evitar que esta enfermedad ataque directamente a centros poblados.

Para evitar el contagio de esta patología, es importante mantener el uso de tapabocas en los espacios donde se sospeche la presencia de roedores, medidas de seguridad en las personas que trabajan en ambientes donde puede haber la existencia de estos animales y mantener las medidas de seguridad necesarias en los agricultores que trabajan en el campo, llámese botas plásticas, ropa que cubra todo el cuerpo y tapabocas.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

El hantavirus es una enfermedad que viene dada como cualquier proceso viral en su inicio, ya que el paciente comienza a presentar cuadros de fiebre, dolor de cabeza, mialgias o dolores musculares, algún posible evento hemorrágico, decaimiento general y pérdida del apetito. Sí luego de 48 a 72 horas el paciente persiste con los mismos síntomas, deben acudir al médico más cercano a su domicilio a fin de descartar cualquier anomalía asociada a un posible contagio.

Cabe destacar que, la evolución de la enfermedad es relativamente prolongada, ya que puede ser durar de 15 días a 3 semanas la manifestación del cuadro de tipo pulmonar en el que el contagiado presenta dificultad respiratoria, alteración del árbol bronquial y del parénquima pulmonar, que puede producir una dificultad respiratoria severa, disminución de la saturación de oxígeno y sintomatología de tipo respiratorio que a veces puede llevar al paciente a unidades de cuidado intensivo. Sólo entre el 15 o el 20% de los casos pueden llegar a ser considerados graves de salud.

¿SE TRANSMITE DE PERSONA A PERSONA?

Según informes del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en la mayoría de las variantes, el virus no se contagia entre personas. Sin embargo, la cepa Andes (presente en Argentina y Chile) es una de las pocas excepciones donde se ha documentado un contagio limitado entre humanos mediante contacto estrecho.

Al respecto, Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, refirió que para que se transmita de persona a persona son casos excepcionales, en los cuales haya contacto a través de fluidos corporales tales como la saliva o la sangre, por lo que es casi descartable esta posibilidad.

“Actualmente hay personas presentando un cuadro de virus gastrointestinal con fiebres, vómitos y evacuaciones diarreicas, la gente está asociando esto con el hantavirus, pero en el caso de este virus no es lo común”, sentenció.

YLAI OLMOS CASTILLO / FOTOS REFERENCIALES | ARCHIVO