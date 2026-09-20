Anuncian cierre parcial de la Autopista Regional del Centro

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Minenergia), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte llevan a cabo desde las 7:00 am de este domingo, un plan de regulación vehicular que afectará el tránsito en la Autopista Regional del Centro (ARC) a fin de optimizar la infraestructura eléctrica.

Estas labores se desarrollan a la altura de Paracotos (municipio Guaicaipuro) con el objetivo de realizar el traslado de conductores hacia una nueva torre de transmisión, específicamente a la línea Papelón – Cortada del Guayabo – Paracotos N° 1 a 69 kV.

​Mediante un comunicado en la cuenta de Instagram del Ministerio de Energía, estiman el cierre total de la vía durante 15 minutos al inicio de los trabajos, posteriormente el esquema pasará a parcialmente restringido por un lapso de 8 horas aproximadamente.

Los siguientes sectores del estado Miranda también se verán intervenidos por el operativo:

Parroquia Paracotos (municipio Guaicaipuro)

Parroquia Las Brisas (municipio Cristóbal Rojas)

Sectores Valles de Chara y Brisas de Charallave.

Los entes hacen un llamado de atención a los conductores y habitantes de la zona a tomar las previsiones, acatar las señalizaciones y circular con precaución.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÌA DE CIUDAD CCS