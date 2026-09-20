Fiscal Devoe sostuvo encuentro con delegación de Human Rights Watch

CIUDAD MCY.- El fiscal general de la República, Larry Devoe, sostuvo un encuentro con una delegación de Human Rights Watch (HRW), el la que revisaron temas relacionados con los derechos humanos.

«Recibí en la sede del Ministerio Público a una delegación de Human Rights Watch (HRW), encabezada por FedericoBorello, subdirector ejecutivo, y Juanita Goebertus, directora para las Américas«, precisó Devoe en una publicación en redes sociales.

Detalló que durante el encuentro, conversaron «sobre la situación de derechos humanos y el rol del Ministerio Público en esta materia«.

Asimismo, aseveró que «abordamos el proceso de Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal actualmente en desarrollo«, por otra parte, los invitó a presentar sus aportes a esta iniciativa, «la cual busca avanzar en transformaciones estructurales en el sistema de justicia penal del país«.

Finalmente, mencionó que acordaron establecer y mantener un mecanismo de comunicación continuo «para recibir y dar respuesta oportuna a sus planteamientos en materia de justicia y derechos humanos«.

FUENTE : RADIO MIRAFLORES

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