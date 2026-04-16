Aprendices del INCES rescatan juegos tradiciones en los espacios de Fundaparques

Con esta iniciativa, el Gobierno Regional a través de sus entes adscritos, continúa promoviendo la integración de la juventud en actividades que fomentan los valores tradicionales

CIUDAD MCY.- Con el propósito de reafirmar el sano esparcimiento en la región, la Fundación Parques de Aragua (Fundaparques), recibió en las instalaciones del Parque Santos Michelena a 150 estudiantes del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), esto bajo las orientaciones de la vocera del Pueblo Aragüeño Joana Sánchez.

Durante la actividad los jóvenes pertenecientes al Programa Nacional de Aprendizajes (PNA) participaron en un taller de elaboración de Papagayos, con el propósito de resaltar los juegos tradicionales y fortalecer el sentido de pertenencia a través de creatividad y la elaboración manual.

Cabe destacar que en la jornada contó con la presencia del Director del Parque Santos Michelena, Jesús Mora y el coordinador de Deporte, José Porras , quienes velaron que los estudiantes disfrutaran de una mañana diferente cargada de color y convivencia con el mayor éxitos y la seguridad al aire libre.

Jesús Mora mencionó que desde Fundaparques se viene realizando compromisos en articulación con otras instituciones, en esta oportunidad el INCES para que utilicen los espacios del Parque, las áreas verdes recreativas y así complementar la sana formación técnica de los jóvenes.

“Nuestros parques son territorios para la paz y el aprendizajes, ver a estos 150 estudiantes elevando sus sueños en forma de papagayos en el Santos Michelena nos motiva a seguir trabajando, manteniendo estos espacios en excelentes condiciones y el rescate de los juegos tradicionales como un entorno natural y seguro así como nos orienta nuestra gobernadora, Joana Sánchez de la mano con el presidente de Fundaparques Licdo. Alfonso Guerrero” declaró.

Por último la acción culminó con un vuelo masivo de papagayo garantizando el buen desarrollo de valores, el parque santos Michelena reafirma así su rol como el punto de encuentro por excelencia para el desarrollo integral de la juventud aragüeña.

PRENSA FUNDAPARQUES

FOTOS: FUNDAPARQUES