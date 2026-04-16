GBA intensifica despliegue territorial como parte del Plan Pre-Lluvia 2026

Más de 300 trabajadores activados, 14 mil kilos de desechos recolectados y 130 toneladas de asfalto en ejecución marcaron la jornada integral desarrollada en los municipios Santiago Mariño, Bolívar y Libertador

CIUDAD MCY.- En una jornada que abarcó desde labores preventivas hasta la rehabilitación vial, el Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA) desplegó acciones simultáneas en los municipios Santiago Mariño, Bolívar y Libertador, como parte de la 2da Transformación “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, orientada a fortalecer la infraestructura y mitigar riesgos ante la temporada de lluvias.

Las actividades iniciaron en horas de la mañana en el río Turmero, donde se ejecutaron trabajos de dragado y limpieza de las compuertas del dique Cari Cari, incluyendo la intervención de mil 325 metros lineales del aliviadero, en articulación con el Ministerio para la Atención de las Aguas.

Durante este primer punto del recorrido, el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, destacó: “El día de hoy queremos informar al pueblo aragüeño que hemos estado desplegados en varios municipios de la entidad (…) en el marco del Plan Pre-Lluvia 2026, trabajos que venimos desarrollando desde el mes de enero”.

CARRETERA SAN MATEO–LA VICTORIA

Posteriormente, el despliegue se trasladó al municipio Bolívar, donde más de 300 trabajadores ejecutaron una jornada integral de desmalezamiento, poda controlada y recolección de desechos sólidos en la carretera San Mateo–La Victoria.

En este tramo se recolectaron 14 mil kilogramos de desechos sólidos y se atendieron mil 350 mts², además de realizar inspecciones técnicas a fallas de borde, con el acompañamiento de autoridades regionales y municipales.

ASFALTADO COMUNITARIO EN LIBERTADOR

El recorrido culminó en el municipio Libertador, específicamente en la comuna Luisa Cáceres de Arismendi, donde se ejecutaron trabajos de colocación de asfalto a favor de las comunidades Los Mangos y Las Ánimas II, mediante los recursos provenientes de la Consulta Popular Nacional.

El presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, precisó: “Hoy estamos colocando 60 toneladas de asfalto, de un total de 130 previstas (…) venimos recorriendo todo el estado impulsando estas acciones en el marco del Plan de la Aragüeñidad”.

Asimismo, informó que durante la reciente temporada de Semana Santa se colocaron más de 700 toneladas de asfalto en la vialidad hacia Ocumare de la Costa de Oro, y adelantó nuevas intervenciones en otros municipios.

ARTICULACIÓN CON EL PODER POPULAR

Desde las comunidades, vocerías del Poder Popular destacaron el impacto directo de estas acciones. Luisa Anabello, jefa de la Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), María Carolina Olmos, reconoció el trabajo conjunto entre instituciones y habitantes organizados, subrayando la importancia de la participación comunitaria en la ejecución de los proyectos.

El despliegue contó con la participación de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, autoridades municipales y equipos técnicos de la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua) y la empresa dedicada a la construcción de obras Vías de Aragua, consolidando una agenda articulada entre los distintos niveles de gobierno para avanzar en soluciones estructurales en la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA