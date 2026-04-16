Gobernadora Joana Sánchez y CICPC fortalecen estrategias en materia de seguridad

La mandataria aragüeña estableció nuevas directrices para optimizar la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad en el estado

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por consolidar la seguridad ciudadana, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, encabezó una mesa de trabajo con altos representantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la entidad.

Esta iniciativa, enmarcada en la 3 Transformación (3T) del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), se alinea con las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez para garantizar la paz, la soberanía y la integridad territorial.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Gobernación del estado Aragua, donde la mandataria aragüeña junto al C/G, Mario Pacheco Báez, director de la Redi Central; entre otras autoridades, diseñaron nuevas estrategias con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad en el estado.

La gobernadora Sánchez enfatizó la necesidad de mantener un despliegue permanente y efectivo en los 18 municipios de estado.

Además, en esta jornada se abordaron temas sobre la importancia de implementar nuevas tecnologías en la investigación criminal y la necesidad de capacitar al personal en material de seguridad.

Asimismo, la Gobernadora indicó que el objetivo de la reunión es profundizar las labores de inteligencia y prevención para preservar la tranquilidad de las familias y garantizar el orden público en cada rincón del estado.

PRENSA GBA

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