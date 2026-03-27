Aragua activa dispositivo de seguridad para acompañar movilización de la Semana Mayor

Con la puesta en marcha del Plan “Semana Santa Segura Aragua 2026”, más de 8 mil 300 funcionarios se mantendrán activos en las carreteras, troncales, peajes, parques, iglesias, zonas residenciales, terminales y espacios turísticos de alta afluencia

CIUDAD MCY.- Bajo un esquema de coordinación cívico-militar-policial, fue activado en Aragua el dispositivo de seguridad “Semana Santa Segura Aragua 2026”, con cobertura en los 18 municipios de la entidad. El dispositivo contempla el despliegue de 8 mil 315 funcionarios para garantizar la protección de propios y visitantes durante el período de asueto religioso.

El lanzamiento oficial se realizó desde el Parque El Ejército “Las Ballenas”, en la ciudad de Maracay, donde la gobernadora del estado, Joana Sánchez, junto al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua, G/D Francisco Sánchez Carballo, encabezó la formación de los distintos organismos de seguridad, prevención y atención de emergencias que participarán en el resguardo de las comunidades.

PRESENCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

En el operativo participan efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, Policía Bolivariana del estado Aragua, Policías Municipales, Protección Civil (PC), Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Guardaparques, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, Coordinación Regional de Ambulancias de Aragua, discentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y 191 Cuadrantes de Paz, se encargarán de salvaguardar la integridad física de propios y visitantes.

El dispositivo se mantendrá activo con 191 comunas de la entidad y tendrá cobertura directa en 208 destinos turísticos, religiosos y culturales, considerados de alta afluencia durante la temporada, entre ellos playas, balnearios, templos y principales vías de comunicación.

En este sentido, para el desarrollo de las acciones preventivas y de respuesta inmediata, se dispuso de un parque automotor conformado por 270 vehículos, mil 136 motocicletas, 35 ambulancias, ocho grúas, una embarcación y una aeronave, lo que permitirá reforzar la vigilancia en la Autopista Regional del Centro, terminales terrestres, peajes y zonas residenciales.

SUPERVISIÓN CONSTANTE

Durante la jornada, la gobernadora Joana Sánchez informó que el despliegue también incluirá supervisiones nocturnas y recorridos por los distintos municipios, en coordinación con los organismos de seguridad y el sistema de gestión de riesgo. “Estamos garantizando que todo el estado Aragua esté en paz y en tranquilidad, con todos los organismos desplegados en el territorio”, afirmó.

Asimismo, anunció que se realizará acompañamiento en el Terminal de Maracay junto al Órgano Superior de Transporte, con el propósito de garantizar la movilidad segura de los temporadistas hacia los diferentes destinos del estado.

SALUD, RECREACIÓN Y TURISMO

Además del componente de seguridad, la máxima autoridad regional destacó que el dispositivo contará con el apoyo del sistema de salud, el sector turismo y los programas de recreación, para garantizar no solo resguardo, sino también atención y esparcimiento durante la temporada.

En ese contexto, precisó que Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en Aragua, liderará la presencia de equipos médicos en los espacios de mayor afluencia de personas.

LLAMADO A LA CONCIENCIA

En relación con las medidas de control, Sánchez precisó que hasta los momentos no se ha establecido ley seca en el estado, aunque se mantendrán vigentes las normativas y horarios contemplados en las ordenanzas municipales y leyes regionales.

“El llamado es a la calma, al sosiego y a participar en todas estas actividades en el marco de los valores y la conciencia”, señaló la Gobernadora, al exhortar a la población a mantener conductas responsables durante el asueto.

COMANDO UNIFICADO

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, también informó que se mantiene instalado de forma permanente el Comando Unificado para la Atención de Sucesos Antrópicos y el Comando de Eventos Adversos, instancia que permitirá coordinar de manera inmediata la respuesta ante cualquier incidencia que pueda registrarse en los espacios verdes durante las actividades religiosas y recreativas.

Este despliegue cobra especial relevancia ante la celebración de la tradicional procesión del Santo Sepulcro, considerada una de las manifestaciones religiosas más concurridas del país, para la cual se prevé la movilización de un importante número de feligreses y visitantes.

Con la activación de este dispositivo, las autoridades regionales buscan asegurar que la Semana Santa 2026 transcurra en un ambiente de paz, organización y resguardo, fortaleciendo la presencia institucional en los principales espacios de encuentro ciudadano en el estado Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : GBA