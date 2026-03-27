Teatro Ateneo de Maracay vuelve a brillar tras mejoramiento infraestructural

La reinauguración marca el regreso de la cultura popular aragüeña a uno de sus espacios más emblemáticos

CIUDAD MCY.- Los hacedores de la cultura esperaron más de una década para volver al Teatro Ateneo de Maracay (TAM) y, gracias a las políticas en materia de infraestructura y preservación del acervo aragüeño, volvió el brillo a una de las edificaciones más emblemáticas del siglo XX en la “Ciudad Jardín”.

Un arduo y completo proceso de restauración, a cargo del Gobierno de Aragua, hizo posible la reapertura del espacio con un significativo acto que demostró el valor y belleza de las raíces venezolanas, mediante la exposición de artesanías, muestras de baile y música, tanto de la costa como el llano.

El corte de cinta que marco la reinauguración del espacio lo realizaron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal y la gobernadora Joana Sánchez, junto a los cultores de la entidad, ciudadanía en general y miembros del Gabinete regional.

El compromiso de las autoridades gubernamentales con la salvaguarda del patrimonio cultural se manifestó con la entrega. “Un hito que se debe al trabajo conjunto del Gobierno nacional y regional; esto se hace en colectivo para el disfrute y crecimiento del pueblo”, expresó el representante de la cartera.

En el mes de junio este icónico espacio arribará a los 100 años de apertura oficial, por lo que organizan una agenda variada, llena de entretenimiento y color.

A propósito de esto, la primera autoridad del estado dijo que el significado trasciende el “volver a abrir las puertas”, pues saldaron una deuda con los artistas y reivindicaron la identidad aragüeña. “Teníamos que hacer un esfuerzo y aquí está el resultado, para ustedes quienes luchan día a día por mantener las diferentes expresiones”.

Desde el Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad se traza una ruta hacia el levantamiento de los espacios dedicados a la formación artística, en sus diferentes ramas, para abarcar los 18 municipios.

ENTRE LO MODERNO Y LO ANTIGUO

El Ateneo de Maracay tiene una capacidad de 225 personas, misma que se puede ampliar según la ocasión.

Los trabajos de recuperación incluyeron mantener la esencia original de la arquitectura, que guarda casi un siglo de historia, para ello de ejecutó la limpieza integral del sitio, recolección de desechos y fumigación contra distintos agentes, aneo de paredes, impermeabilización, embellecimiento con pintura, climatización, restauración de puertas y enrejado.

La adecuación infraestructural conservó las reliquias y elementos clásicos, aquellas obras, pinturas y esculturas consideradas patrimonio, al tiempo que, ofrece comodidades modernas al público y tecnología de última generación.

El director del ente, Daniel Centeno, detalló que cuentan con equipos para grabar discos, sistema de iluminación led, tramoya automatizada, por mencionar algunos elementos.

“Quisimos darle la visión de hace 100 años pero aplicando la tecnología de estos tiempos, para brindarles a todos un teatro de primera punta”, subrayó.

Como información de interés, esta importante cita tuvo como fecha el Día Internacional del Teatro y para celebrar programaron una seria de actividades como el Movimiento Coral, Expresión Criolla, Los Peces Iracundos, presentación del Conservatorio de Música de Maracay.

Con el objetivo de organizar la agenda, los distintos movimientos culturales serán convocados próximamente para la instalación de mesas de trabajo. “Haremos una reunión junto a los productores para dar a conocer el uso del TAM y sus normativas, y que ellos nos informen sobre sus propuestas”, puntualizó.

“PETRÓLEO” EN LAS TABLAS

El primer acto que recibieron las tablas remozadas fue “Petróleo”, una obra interdisciplinaria que representó la lucha “del pueblo en resistencia con las multinacionales”, detalló Rubén Joya, co-director

REGRESO AL TAM

Los cultores y cultoras manifestaron su alegría por volver al Teatro Ateneo de Maracay.

Daniel Peña «El Hippie», cultor aragüeño: “cumplimos la primera meta, que fue la reconstrucción del teatro (…) continuamos la función de escuela para formar a varias generaciones”.

Carlos Ayala, vocero del Consejo Comunitario para la Salvaguarda de las Burras y Burriquitas de Aragua: “Ahora podemos resaltar con mayor fuerza las tradiciones, nuestra aragüeñidad, sin cultura no hay patria”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: GBA