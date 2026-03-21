Aragua afianza trabajo territorial con balance y nuevas orientaciones

Durante un encuentro con autoridades y equipos municipales de Sucre y Ezequiel Zamora, se revisaron las acciones desarrolladas tras la primera Consulta Nacional Popular 2026 y se definieron prioridades para las comunidades

CIUDAD MCY.- La articulación entre los distintos niveles de liderazgo popular en Aragua se consolidó durante una reunión sostenida con los equipos municipales de Sucre y Ezequiel Zamora, en la que se evaluaron acciones recientes y se definieron nuevas orientaciones.

El encuentro contó con la participación del diputado a la Asamblea Nacional (AN) e integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jesús Farías, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quienes acompañaron a los equipos políticos y autoridades locales en una jornada de balance y planificación territorial.

Durante la reunión, en la que también estuvieron presentes los alcaldes de los municipios Sucre y Ezequiel Zamora, Wilson Coy y Anahis Palacios, se revisaron las acciones ejecutadas en los últimos días para fortalecer la organización comunitaria y la participación ciudadana, especialmente tras la Primera Consulta Nacional Popular 2026.

El espacio permitió analizar el comportamiento organizativo en cada territorio, identificar necesidades y afinar estrategias para profundizar la presencia institucional y el acompañamiento directo a las comunidades.

Asimismo, se evaluó el desempeño de las estructuras de base, así como los mecanismos de articulación entre las organizaciones del poder popular.

De esta manera, la reunión se convirtió en un espacio clave para alinear visiones, revisar retos pendientes y proyectar nuevas acciones, en una dinámica de trabajo que busca consolidar la organización popular y mantener la cohesión política entre las jurisdicciones.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA