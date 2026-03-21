Familias de San Sebastián fueron beneficiadas con Jornada de Atención Integral

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‎Las instituciones adscritas al Ejecutivo nacional y regional ofrecieron un abordaje eficaz a las necesidades primarias de las familias, mediante el cuidado médico, alimentario y legal

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CIUDAD MCY.- Por novena semana consecutiva el Gobierno Bolivariano desplegó a los equipos de trabajo para llevar cuidado y dignidad a los aragüeños. En esta oportunidad, los habitantes del municipio San Sebastián se beneficiaron con la Mega Jornada de Atención Integral.

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‎De forma gratuita, 8 mil familias del Circuito Comunal 6 accedieron a una gran variedad de servicios de salud, como: traumatología, medicina general e interna, cirugía, odontología, pediatría, inmunización y ginecología.

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‎Este tipo de eventos involucra otros aspectos vitales como la soberanía agroalimentaria y trámites legales, con el propósito de ofrecer un abordaje completo de las necesidades. Por ese motivo también se ofreció la venta de productos como víveres y proteínas a precios asequibles, asesoría en materia jurídica, entrega de fármacos y suplementos, registro y validación tanto de la Plataforma Patria, como de las Misiones y Grandes Misiones.

‎‎Los más pequeños disfrutaron un día lleno de entretenimiento con las diversas actividades culturales, recreativas y deportivas que se organizaron, entre ellas juegos tradicionales, pintacaritas y juegos didácticos.

‎‎Con estás acciones se profundiza en la cuarta línea estratégica del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, según las disposiciones del presidente Constitucional Nicolás Maduro, la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

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‎AUTORIDADES PRESENTE

‎Esta política tiene por objetivo llevar bienestar y seguridad a todos los habitantes, en especial a los residentes de sectores lejanos, como lo es en este caso.

‎‎En ese contexto, la secretaria General de la 4T, Gipsy Colmenares, informó que durante una semana realizaron el pre-abordaje, motivados a captar y verificar los casos de cirugía, lactantes, gestantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

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‎»Las 22 Secretarías y 44 Institutos que pertenecen al Gabinete regional están aquí, con la ruta de soluciones», subrayó.

‎‎Por su parte, el enlace institucional de la Gobernación en esa jurisdicción, Rosa Espejo, resaltó que por orientaciones de la primera autoridad del estado, el equipo multidisciplinario designado trabaja arduamente para ofrecer soluciones a las personas en situación de vulnerabilidad y avanzar en la gestión gubernamental.

‎‎»Acompañamos las consultas, rehabilitación de infraestructuras, creación de nuevos espacios educativos y deportivos, y las acciones de los distintos programas del Estado», puntualizó.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: GBA