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Crece la esperanza en el Proyecto Habitacional la AVV 5 con el inicio de obras

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PorRafael Velásquez

Mar 21, 2026

 

 La gobernadora Joana Sánchez anunció la puesta en marcha de la construcción de 20 viviendas para el beneficio y seguridad habitacional de los habitantes de la comuna San Carlos Indestructible, ubicada en el municipio Girardot 

CIUDAD MCY.- Con alegría y esmero inició el levantamiento de obras en el Proyecto Habitacional  AVV 5 de Julio, del municipio Girardot. La construcción de 20 apartamentos garantiza condiciones óptimas y seguras para el desarrollo y beneficio de las familias de la comuna San Carlos Indestructible.

A través de su cuenta en Instagram (@johanitakempo), la gobernadora Joana Sánchez informó a la colectividad sobre el inicio de labores. “Construimos juntos el máximo bienestar del pueblo aragüeño”, reseña la publicación.

En el audiovisual se aprecia la supervisión de las labores por parte de la mandataria regional, en compañía del alcalde Rafael Morales, autoridad única de Vivienda, Fernando Álvarez y el Poder Popular organizado.

La esperanza de las familias por tener un hogar en óptimas condiciones se ve materializada con esta significativa acción que, brinda respuesta a la segunda y cuarta línea estratégicas del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, estas hacen referencia a la infraestructura y atención social.

Es valioso describir que, cada espacio tendrá la siguiente distribución: tres habitaciones, un baño, sala-comedor y lavandero.

THAIMARA ORTIZ 

FOTOS : GBA

 

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