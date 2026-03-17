Aragua albergará clasificatorio de kenpo rumbo a los JDNJ 2026

CIUDAD MCY.-Durante este 20 y 21 de marzo se llevará a cabo en el estado Aragua la clasificatoria nacional de kenpo, un evento que reunirá a atletas del país que trabajarán duro para conseguir su cupo en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026.

Esta competencia se llevará a cabo en el Gimnasio Mauricio Johnson a las 8 de la mañana en la cual participarán un aproximado de 300 atletas quienes estarán disputando un cupo a la máxima cita nacional.

Esta clasificatoria contará con la presencia de representantes de distintos estados, entre ellos, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Caracas, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia quienes lucharán por un puesto en la gran cita nacional.

Durante estas jornadas se estarán desarrollando varias modalidades de esta disciplina tales como manos libres, formas con arma, defensa personal y combates con el objetivo de poder evaluar el nivel técnico y competitivo de los participantes.

SAMUEL ZAVALA

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