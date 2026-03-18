Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026

CIUDAD MCY.- Eugenio Suárez echó la cabeza hacia atrás y miró hacia las vigas del estadio. El estruendo que rebotaba en el techo de acero del loanDepot park envolvía al bateador designado de Venezuela, mientras extendía los brazos y pedía más.

MÁS RUIDO. MÁS CARIÑO. MÁS ALEGRÍA

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El doble productor de Suárez en la parte alta del noveno inning puso a Venezuela al frente de manera definitiva en un electrizante triunfo 3-2 sobre el poderoso equipo de Estados Unidos en el juego por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol la noche del martes. Fue una contundente exclamación final para el primer título de Venezuela en este torneo, una representación perfecta de lo que esta nación significa para el béisbol y viceversa.

En una noche en la que cada out fue éxtasis y cada carrera una explosión, Eduardo Rodríguez dominó a una de las alineaciones más temibles jamás reunidas, mientras los jugadores de Venezuela pusieron la energía, el enorme jonrón de Wilyer Abreu en el quinto episodio aportó el poder, el doble oportuno de Suárez dio la ventaja final, y la fuerte presencia venezolana dentro de una bulliciosa multitud de 36,490 aficionados puso el ruido.

Los aficionados que agitaban con orgullo sus banderas amarilla, azul y roja tenían mucho que celebrar, muchas razones para bailar en los pasillos. Aunque el juego se mantuvo cerrado casi toda la noche, Venezuela tuvo el control la mayor parte del tiempo, salvo cuando Bryce Harper sacó a Estados Unidos de su letargo ofensivo con un enorme jonrón de dos carreras que empató el marcador en la parte baja de la octava entrada.

Al final, la reacción tardía de los estadounidenses solo avivó aún más la emoción del momento para Venezuela, que respondió de inmediato con una carrera en el noveno inning ante el relevista Garrett Whitlock, gracias a la base por bolas de Luis Arráez para abrir el episodio y al batazo de línea de Suárez que cayó en lo profundo del jardín izquierdo-central.

Ese batazo oportuno de Suárez le devolvió el control a un equipo de Venezuela que lo tuvo temprano y con frecuencia.

Salvador Pérez, el alma y corazón del equipo venezolano del Clásico Mundial por el que ha jugado en cada torneo desde 2013, conectó sencillo para abrir el tercer inning y, un out después, Ronald Acuña Jr. negoció una base por bolas. Un lanzamiento descontrolado de Nolan McLean dejó a ambos corredores en posición de anotar, y Venezuela aprovechó con un elevado de sacrificio de Maikel García que puso el juego 1-0.

Más tarde, en el quinto inning, apareció Abreu, cuyo enorme jonrón de tres carreras fue el momento cumbre en la victoria venezolana que eliminó al campeón defensor Japón en este torneo. Esta vez, McLean dejó una recta en el medio del plato y Abreu la mandó a 414 pies por encima de la cerca del jardín central para darle a su equipo ventaja de 2-0.

Venezuela llegó a esta final con la clara desventaja de jugar en días consecutivos, especialmente después de necesitar 23 outs del bullpen para superar a Italia en la semifinal. Y aunque Rodríguez ha tenido grandes éxitos en las Grandes Ligas, su rendimiento más reciente —incluyendo no solo una efectividad por encima de 5 en las últimas dos temporadas con los D-backs, sino también una salida complicada ante República Dominicana en este torneo— hacía pensar en un duelo incierto.

Sin embargo, E-Rod estuvo brillante esa noche, dominando a la ofensiva de Estados Unidos durante 4.1 innings en los que permitió solo un hit y otorgó una base por bolas. Luego entregó el juego al bullpen, que, al igual que la noche anterior, fue eficiente en su ejecución. Cuando José Buttó logró que el capitán de Estados Unidos, Aaron Judge, rodara sobre un slider para dejar a un corredor varado en el sexto inning, sus compañeros venezolanos saltaron del dugout para celebrar ese enorme out.

Pero por más apagada que se vio por momentos en este torneo y en sus tres primeras apariciones al plato en este juego, la alineación llena de estrellas de Estados Unidos finalmente mostró vida con dos outs en el octavo inning. Con Andrés Machado en la lomita, Bobby Witt Jr. recibió base por bolas. Luego de tomar un cambio para bola en el primer lanzamiento, Bryce Harper hizo swing con fuerza al siguiente pitcheo y lanzó el bate al aire mientras el elevado largo superaba la pared del jardín central. Los aficionados estadounidenses estallaron de emoción y el juego se empató 2-2.

PERO NO POR MUCHO TIEMPO

Una vez más, en el noveno capítulo, fue la euforia de la selección Vinotinto la que se impuso y, al final, decidió la noche.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA