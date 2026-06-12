Aragua albergará el Campeonato Nacional de Natación Artística

Del 8 al 11 de julio diversos estados del país competirán por un lugar en el podio

CIUDAD MCY.- El Polideportivo de Las Delicias se prepara para ser sede principal del Campeonato Nacional de Natación Artística Copa Feveda.

Durante un encuentro con el equipo organizador de este evento liderado por el presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos José Zacarías, estuvieron presentes el director general de la asociación y coordinador del complejo de piscinas del Polideportivo Las Delicias, Abelardo Ojeda, y las entrenadoras de la selección de Aragua, Henley Acevedo y Angélica Ojeda.

Gracias a esta reunión se demostró que la gestión política del Estado Aragua ha favorecido al desarrollo de este tipo de actividades y mostrar que la entidad está lista para dar una cálida bienvenida a las delegaciones de 9 estados del país.

Por otro lado, la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (Feveda) sigue firme en la realización de estas actividades dedicadas a la disciplina. Mostrando que la natación artística ha brindado históricamente grandes alegrías a Venezuela.

Asimismo, gracias al esfuerzo realizado se siguen consolidando una estructura sólida, competitiva y de una capacidad enorme de aportar al crecimiento del deporte nacional.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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