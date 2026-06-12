México y República de Corea celebran un debut soñado en la Copa Mundial

CIUDAD MCY.- La primera jornada de la Copa Mundial 2026 dejó dos encuentros de alto vuelo en suelo mexicano. El Tri de Javier Aguirre festejó delante de su gente en el emblemático Estadio de Ciudad de México por 2-0 ante Sudáfrica con una actuación memorable de Raúl Jiménez, su carta ofensiva que refleja jerarquía y experiencia internacional; en Guadalajara, la República de Corea supo cómo reinventarse en un partido complejo ante Chequia, que comenzó perdiendo, y celebró un 2-1 vital para sus aspiraciones en el Grupo A.

El seleccionado dirigido por Javier Aguirre se enfrentaba no solo a un rival siempre complejo sino también a su propia historia: en las siete ocasiones anteriores que había disputado el partido inaugural de una Copa Mundial, jamás había festejado una victoria.

El mítico Estadio Ciudad de México fue el escenario ideal y el contexto propicio para cortar el maleficio. Julián Quiñones y su baluarte Raúl Jiménez fueron los encargados de darle la victoria al combinado anfitrión. El encuentro fue un hito en sí mismo. No solo materializó a Guillermo Memo Ochoa como el primer jugador en participar de seis Copas Mundiales, además inscribió a Gilberto Mora, la joven sensación de 17 años, como el sexto futbolista más joven en debutar en una cita mundialista.

Por su parte, Chequia, que retornaba a la máxima cita mundialista luego de una larga ausencia de 20 años, dio el primer golpe en el encuentro llevado a cabo en Guadalajara: Krejčí abrió el marcador en el complemento para celebrar el cuarto tanto del representativo europeo en su historia en las Copas Mundiales.

Pero los Guerreros Taegeuk sacaron a relucir su explosión física y su precisión en tres cuartos de campo para inclinar en su favor un trámite por demás parejo. Primero Hwang y posteriormente Hyeon-Gyu sellaron la victoria de la República de Corea, que en la próxima fecha se medirá en Guadalajara ante México en un duelo que será trascendental para trazar el mapa futbolístico del Grupo A camino a la siguiente instancia.

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